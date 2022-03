Hakimi rompe col Psg: clamoroso ritorno

Il laterale del Psg, Hakimi, non sarebbe più felice in Francia vivendo una situazione da separato in casa: idea per il ritorno

Una situazione incomprensibile al PSG con il laterale Hakimi pronto subito dire addio al club parigino: clamoroso ritorno in ottica futura.

Non sarebbe più felice a Parigi: Hakimi è pronto a dire addio dopo una situazione complicata nello spogliatoio dei parigini. Il giocatore avrebbe così i giorni contati, come rivelato anche dal portale spagnolo “Todofichajes”. Di proprietà del Real Madrid, non è stato confermato all’interno della rosa di Zidane: così l’Inter aveva piazzato il colpo da urlo andando a rinforzare le corsie di Antonio Conte. Con l’allenatore italiano ha vissuto una stagione da urlo collezionando gol ed assist importanti in Serie A vincendo anche lo Scudetto con i nerazzurri.

In estate è arrivato il trasferimento al PSG, ma ora le dinamiche sono cambiate all’interno dello spogliatoio, soprattutto con i sudamericani. Lui è molto amico di Mbappe: così potrebbe pensare al clamoroso ritorno nella capitale spagnolo per imporsi definitivamente con le ‘merengues’. Nelle ultime ore sarebbe uscito nuovamente fuori un accostamento all’Inter, ma non ci sono stati contatti ufficiali per il momento.

Calciomercato, Ancelotti pensa anche a nuovi colpi

Dopo la disfatta del Real contro il Barcellona, lo stesso allenatore italiano Carlo Ancelotti starebbe pensando a nuovi colpi da urlo in vista della prossima stagione. Idee suggestive per il futuro andando così a puntellare la rosa a disposizione del tecnico emiliano. In estate ci sarà un’altra rivoluzione al Real per pensare così ad innesti di assoluto valore. Hakimi potrebbe pensarea al clamoroso ritorno per imporsi definitivamente al Real dopo la sua cessione eccellente. Anche la futura decisione di Mbappe, accostato alle ‘merengues’, potrebbe avere un ruolo fondamentale.