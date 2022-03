Due nuove regole per il calcio: le novità dalla prossima stagione

Via libera alla conferma delle cinque sostituzioni nel calcio mondiale. Introdotta dopo l’emergenza Covid, questa novità diventerà una consuetudine

I cinque cambi non saranno più una soluzione temporanea. L’Ifab (International Football Association Board) punta ad introdurre come regola definitiva la novità presentata dopo l’emergenza Covid.

Il calcio si appresta ad accogliere una nuova regola. O meglio, una sostanziale modifica della regola 3 del Gioco del Calcio, ovvero la norma che che disciplina il procedimento di sostituzione. Diventerà definitivo il passaggio dalle tre alle cinque sostituzioni nell’arco di una partite per gare ufficiali. Una novità introdotta al ritorno in campo dopo la sosta forzata a causa dell’emergenza Covid iniziata nel marzo del 2020.

Come riportato dall’edizione online di Sport, la modifica dei cinque cambi dovrebbe entrare a far parte delle regole di gioco dell’IFAB, organismo che si occupa di modificare o introdurre nuove regole. In questo modo, gli allenatori potranno sempre avere a disposizione cinque sostituzioni nell’arco di partite ufficiali, sia per quanto concerne i campionati nazionali che le competizioni internazionali.

Cinque sostituzioni, ma non solo: l’alta novità

Quella delle cinque sostituzioni non dovrebbe essere l’unica novità del regolamento. Anche la regola che disciplina l’esecuzione dei calci di rigore sarebbe destinata a cambiare a partire dalla prossima stagione.

In particolar modo, potrebbero esserci novità per i portieri. Il posizionamento dell’estremo difensore è destinato a variare: allo stato attuale, infatti, il portiere deve avere almeno un piede a contatto con la linea di porta al momento dell’esecuzione di un calcio di rigore. Dalla prossima stagione potrebbe essere consentito anche tenerne uno dietro e uno oltre la linea.