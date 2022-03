Mihajlovic: “Devo fermarmi di nuovo. Ma giocherò d’anticipo sulla malattia”

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic sorprende tutti ed indice un’inattesa conferenza stampa: la situazione

Sono giorni di attesa per il ritorno in campo della Serie A, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. In tal senso, il Bologna di Sinisa Mihajlovic se la vedrà a San Siro con la sua ex squadra, il Milan, attualmente in vetta alla classifica. A due giorni dalla gara contro i rossoneri, come viene riportato da ‘BolognaSportNews’, il tecnico degli emiliani ha indetto una conferenza stampa a sorpresa.

Decisione improvvisa quella di Mihajlovic che, in conferenza stampa, non ha voluto girarci intorno e ha parlato delle motivazioni che lo terranno lontano dal Bologna nelle prossime settimane:

“Come sapete, svolto ciclicamente analisi molto approfondite dopo che due anni e mezzo fa sono stato colpito da leucemie mieloide ad alto rischio. Conoscete il percorso che mi ha portato al trapianto di midollo, in queti anni la mia ripresa è stata ottima ma queste malattie sono subdole e bastarde”. L’allenatore serbo ha rivelato: “Dalle ultime analisi sono emersi alcuni campanelli d’allarme, potrebbe esserci il rischio di una ricomparsa della malattia. Per evitare ciò, mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che elimini sul nascere questo rischio”.

Mihajlovic ha poi concluso: “Questa malattia è molto coraggiosa se vuole di nuovo affrontare uno come me. Bisogna trovare sempre la forza di rialzarsi, all’inizio della prossima settimana sarò di nuovo ricoverato al Sant’Orsola e mi auguro che i tempi siano brevi”.

Il tecnico serbo è dato per partente, salvo sorprese, al termine dell’attuale stagione. Da comprendere se le novità che comunicherà l’allenatore riguarderanno il suo futuro sulla panchina del Bologna o se le motivazioni saranno di natura extracalcistica: i tifosi rossoblù, intanto, restano col fiato sospeso.

Per il futuro della panchina del Bologna, c’è Gattuso come nome forte in caso di approdo di Sartori l’anno prossimo. L’alternativa al tecnico ex Napoli è Claudio Ranieri.