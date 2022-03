Ribaltone Italia, spunta un nome choc come nuovo CT

Il ko con la Macedonia ha scoperchiato il vaso di Pandora: adesso l’Italia punta ad un nome clamoroso per il post Mancini

Una sconfitta che brucia e che peserà per molti mesi sugli azzurri. L’Italia incassa il ko con la Macedonia e abbandona le possibilità di prendere parte al prossimo Mondiale in Qatar. Uno scenario agghiacciante per gli azzurri e che porta doverosamente delle profonde riflessioni per il futuro della Nazionale. In tal senso, sia Mancini che il presidente della FIGC Gravina non si sono nascosti e hanno rimandato ogni decisione ufficiale alle prossime settimane.

Un flop inammissibile quello che Mancini ha portato avanti fino alla debacle di ieri sera: ecco perchè i cambiamenti all’orizzonte, per l’Italia, potrebbero essere tanti. Mancini può davvero dire addio ai colori azzurri, nonostante un vittorioso Europeo festeggiato la scorsa estate. Il futuro, dunque, può portare un nuovo Ct per rilanciare le ambizioni dell’Italia in vista delle prossime competizioni.

Pioli per il post Mancini: ecco come cambia l’Italia

‘Sportmediaset’ rilancia due nomi per la panchina degli azzurri: uno dei quali decisamente clamoroso. Secondo il noto portale Stefano Pioli e Andrea Pirlo sono due dei nomi che sono stati appena sondati per raccogliere l’eredità di Mancini in caso di addio del Ct campione d’Europa. Ed è in particolare il tecnico del Milan, primo in Serie A, a stuzzicare le fantasie azzurre.

Si passerebbe dal consolidato 4-3-3 al 4-2-3-1 che ha trasformato il Milan in una squadra in piena corsa e tra le favorite per l’attuale tricolore. La crescita dei rossoneri negli anni come esempio per quello che si starebbe valutando per l’Italia: un gioco corale, fatto di possesso palla e spinta sulle fasce.

Ritmi costanti e pressing alto in fase di non possesso: la ricetta che potrebbe curare un male grande come quello del flop Mondiale, può regalarla proprio Pioli.