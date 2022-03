Dimissioni dalla Nazionale: Mancini svela il suo futuro

Il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato quest’oggi alla squadra dopo la terribile disfatta: il tecnico ha svelato il proprio futuro

Ieri ci siamo tutti sentiti un po’ meno italiani. È stato veramente faticoso assistere all’orrenda prestazione della Nazionale contro la Macedonia del Nord. La popolazione era chiaramente sotto shock, soprattutto avendo ben stampata in mente l’impresa di Wembley a Euro2020. Nel giro di qualche mese la situazione si è letteralmente ribaltata e l’Italia ha perso ogni certezza, ricadendo nel baratro più scuro e profondo.

La magia degli Azzurri si è definitivamente consumata ieri allo stadio Renzo Barbera di Palermo, quando nei minuti di recupero finali Trajkovski – che aveva già sentenziato l’Italia nel 2017 costringendola a sfidare la Svezia ai playoff – trafigge Donnarumma (incolpevole?) con un tiro dalla lunga distanza. Un destino già scritto più che un’ottima conclusione. D’altronde, giusto ripeterlo, l’errore più grave è stato spingersi fino a questo punto. Il fallimento è ovviamente di proporzioni gigantesche, anche peggiore probabilmente di Russia 2018. Tanti vorrebbero le dimissioni da parte di Roberto Mancini, criticato ampiamente per alcune decisioni prese in vista del doppio scontro playoff. Il problema non può essere così superficiale, ma è necessario prendersi le proprie responsabilità.

Italia, Mancini svela il suo futuro alla squadra

Ma il Ct, dal canto suo, avrebbe in mente altri piani per il suo futuro. Stando a quanto si apprende da ‘Sky Sport’, l’ex Inter e Manchester City ha parlato quest’oggi alla squadra a microfoni spenti. Il discorso pare sia stato volto a ribadire la sua fiducia nei confronti del gruppo a disposizione. Sempre secondo il noto emittente satellitare, Mancini avrebbe fatto intendere di voler restare sulla panchina della Nazionale. Gravina e Chiellini hanno spinto pubblicamente per la sua permanenza. Per il definitivo annuncio bisognerà attendere quantomeno la gara di martedì con la Turchia, ma il Ct sembra orientato a non mollare.