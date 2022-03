Il successore di Mancini è una leggenda azzurra, ma non è Cannavaro

L’Italia potrebbe passare di mano dopo la clamorosa delusione mondiale. Attenzione al profilo di Gennaro Gattuso, tecnico libero dopo l’addio prematuro alla Fiorentina

L’Italia di Roberto Mancini è fuori dal mondiale. Per gli azzurri e per il popolo italiano è stata fatale la sconfitta di ieri sera in casa, al Renzo Barbera di Palermo, contro la Macedonia del Nord, di sicuro non l’avversario più ostico che ci potesse capitare.

Mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo batteva, non senza faticare, la Turchia che nel finale ha sbagliato anche un calcio di rigore, la Nazionale italiana è stata beffata dal siluro di Trajkovski nei minuti di recupero della semifinale playoff. Una delusione davvero cocente considerando anche i ben quattro match point falliti dall’Italia durante il gironcino di qualificazione: prima contro la Bulgaria, poi nella doppia sfida con la Svizzera e infine nella trasferta in Irlanda del Nord. Quattro occasioni gigantesche e a portata di mano dell’Italia che è intollerabile mancare e che alla fine hanno portato l’Italia a mancare anche questo treno mondiale.

Un fallimento totale, epocale. Alcune generazioni non hanno mai visto l’Italia al mondiale e, verosimilmente, non la vedranno fino al 2026, quando ci sarà un’altra qualificazione in ballo. Per questo, la FIGC deve trovare un nuovo progetto tecnico, stavolta coadiuvato anche da una seria programmazione, che potrebbe far capo al nome di Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli e del Milan.

Italia, chance per Gattuso in panchina?

Nelle ultime ore si è parlato insistentemente di un possibile arrivo sulla panchina della Nazionale di Fabio Cannavaro. Capitano dell’ultima Italia vincitrice al Mondiale del 2006, l’ex giocatore di Juventus e Real Madrid non ha un grandissimo background come allenatore. In quest’ottica, attenzione proprio al nome di Gattuso che, con Milan e Napoli, ha già assaggiato la pressione di un grande club alzando anche una Coppa Italia con la società partenopea. Secondo i bookmakers, la possibilità di vedere Ringhio alla guida della Nazionale è quotata circa 20, una cifra non altissima, ma di sicuro non ritenuta così probabile.