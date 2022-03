Flop Italia, Donnarumma asfaltato: tifosi furiosi

Una serata da dimenticare per l’Italia di Roberto Mancini: sul banco degli imputati, in cima alla lista dei tifosi, c’è Donnarumma

Italia-Macedonia lascerà un ricordo amarissimo agli azzurri di Mancini. Dopo un trionfale cammino nello scorso Europeo, l’involuzione vissuta dalla Nazionale ha preoccupato nel tempo fino a crollare definitivamente ieri sera, contro la modesta Macedonia del Nord. Una rete allo scadere che chiude le porte in faccia in vista del prossimo Mondiale in Qatar: la seconda edizione consecutiva nella quale l’Italia guarderà da casa la Coppa del Mondo.

Trajkovski al 92′ ha rimesso in seria discussione quella che è stata la prestazione di Gianluigi Donnarumma, che ha non poche responsabilità sul gol vittoria degli ospiti. I tifosi, sui social, si sono scatenati criticando non poco il portiere ex Milan che al PSG non sta vivendo di certo un buon momento.

Donnarumma asfaltato: “L’immagine del fallimento”

“Se il prezzo da pagare per non sentire più incensato un portiere normale come Donnarumma, ingoio questo rospo. Cragno e Vicario adatti a fare i titolari“, segnala un sostenitore azzurro che non risparmia l’attacco al portiere campano. A fare eco alla rabbia dei tifosi c’è anche Vito Elia, giornalista che a ‘Top Calcio 24’ ha demolito Donnarumma: “Io Donnarumma non lo avrei fatto giocare, se ci fosse stato Sirigu quel tiro lo avrebbe parato. Quel gol”, ha concluso Elia, “rimarrà sempre l’immagine del fallimento dell’Italia”.

Un tifoso, invece, non ci va giù piano twittando: “In 15 giorni Donnarumma ha buttato il PSG fuori dalla Champions League e l’Italia dai Mondiali. La storia lo ricorderà”. Il futuro, almeno sotto lo sguardo dei tifosi, vedrebbe l’ex milanista lontano dalla titolarità in maglia azzurra, con due nomi su tutti esaltati a gran voce: “A settembre Cragno o Vicario titolari”.

Insomma, la sconfitta degli azzurri che salutano il secondo Mondiale consecutivo continuerà a far discutere: molto, in futuro, potrebbe cambiare nell’undici azzurro. Ecco i tweet che mettono nel mirino Donnarumma che dovrebbe perdere il posto da titolare, almeno per i sostenitori dell’Italia.

Se il prezzo da pagare per non sentire più incensato un portiere normale come #donnarumma è l’eliminazione della nostra #nazionale, ingoio questo rospo. L’avevo detto un anno fa che #cragno e #vicario erano adatti a fare i titolari. #ItaliaMacedonia #ItaliaMacedoniadelNord — Baciccio (@Baciccio_99) March 25, 2022

Poi parliamo di mister 12 milioni #Donnarumma che subisce un solo tiro in 90 minuti da 35 metri e non lo para. A settembre Cragno o Vicario titolari#ItaliaMacedonia #ItaliaMacedoniadelNord — Mattia Prina (@MattiaPrina) March 24, 2022

In 15 giorni #donnarumma ha buttato fuori il #PSG dalla #ChampionsLeague e l’#Italia dai mondiali.. la storia lo ricorderà. — Michele (@MicheLoi1) March 24, 2022

Nessuno tocchi il Mancio.

C’è un sistema, a monte, da riformare.

Tre quarti dei giocatori con la maglia azzurra la dovrebbero solo sognare, non indossare.

E #Donnarumma è il peggior portiere che abbia mai vestito la maglia azzurra. #ItaliaMacedoniadelNord — Erika Brenna (@eribrenda) March 24, 2022

Non doveva fare giocare un portiere palesemente fuori condizione.

Un tiro. Un gol.#Donnarumma #ItaliaMacedonia — Incontenibile (@Incontenibile1) March 24, 2022