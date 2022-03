Dietrofront Juventus | Addio colpo a zero

Si complica l’affare della Juventus. Dalla concorrenza al nodo ingaggio, non mancano gli ostacoli

La sosta della Serie A, a causa degli impegni delle nazionali, non distoglie l’attenzione dal campo e dal calciomercato. Massimiliano Allegri continua a lavorare con i giocatori rimasti alla Continassa, sperando di recuperare Vlahovic, Zakaria e Alex Sandro per la sfida con l’Inter, prevista domenica 3 aprile.

Le lacune dimostrate dai bianconeri in questa stagione, inducono la dirigenza alla ricerca di profili giusti per rimpolpare la rosa. Dall’attacco, dove Dybala è prossimo ai saluti, al centrocampo, dove tiene banco il rinnovo di Bernardeschi, non mancano i nodi da sciogliere. Anche la difesa, tenendo conto dell’età di Bonucci e Chiellini, necessita di almeno un rinforzo.

L’uomo individuato da Cherubini e Arrivabene è Antonio Rudiger, difensore in forza al Chelsea. A giugno scadrà il suo contratto con i Blues, dopo ben cinque anni passati a Londra. Arrivato alla soglia dei 30 anni, l’ex centrale della Roma garantisce un mix di esperienza e fisicità che potrebbe fare molto comodo alla retroguardia di Allegri. Oltre al nodo ingaggio, ci sarebbero altri ostacoli tra la Juventus e Rudiger.

Calciomercato Juventus, frenata su Rudiger: tre opzioni per il futuro

Il ritorno di Antonio Rudiger in Italia, non appare più così scontato. L’ex Roma, sembrava essere ad un passo dalla Juventus, pronta all’assalto per giugno. La trattativa però, si sarebbe fermata, a causa dell’inserimento di altre big europee, Real Madrid e Bayern Monaco su tutte.

Inoltre, stando alle indiscrezioni di Sky Sport, un’eventuale cambio di proprietà nel Chelsea, potrebbe favorire il clamoroso rinnovo con i Blues. La strada che porta Rudiger alla Juventus, diventa così piena di insidie. Dalle alte pretese di ingaggio alle altre pretendenti, l’affare appare piuttosto complicato.