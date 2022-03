Altro addio a zero in casa Milan: assalto in Serie A

Dopo Kessiè, il Milan potrebbe perdere un altro giocatore a zero. Si intensificano i contatti con il club di Serie A

Proseguono le tappe di avvicinamento al 31° turno di Serie A. Il Milan, attualmente capolista, è atteso dalla sfida casalinga contro il Bologna . L’obiettivo di Stefano Pioli è quello di lasciare Napoli e Inter a distanza di sicurezza, sperando in un passo falso dei cugini nel derby d’Italia contro la Juventus.

Sul fronte mercato intanto, tiene banco la scadenza contrattuale di Romagnoli. Il difensore, arrivato dalla Roma nel 2015, non ha ancora discusso il rinnovo. Con molta probabilità, il Milan lo lascerà partire, così come fatto con Kessiè.

Non mancano le pretendenti. Alessio Romagnoli vanta infatti 239 presenze in Serie A, collezionate con le maglie di Sampdoria, Roma e Milan. Stando alle indiscrezioni del Corriere dello Sport, il difensore potrebbe rientrare nella Capitale, stavolta nella Lazio.

Calciomercato Milan, altro addio a zero: Romagnoli si avvicina alla Lazio

La trattativa verrà gestita da Mino Raiola, agente del calciatore. Le pretese del procuratore si avvicinano attorno ai 3,2 milioni di euro a stagione, più bonus. L’ostacolo tra Romagnoli ed il Milan potrebbe però essere la commissione richiesta da Raiola, storicamente ‘caro’ quando si tratta di chiudere un contratto.

L’intesa potrebbe arrivare nelle prossime settimane, dopo un lungo corteggiamento che va avanti almeno da febbraio. Intanto, Romagnoli rimarrà concentrato sulla corsa scudetto con il Milan.