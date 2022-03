Zaniolo alla Juventus, lo porta il nuovo ct dell’Italia

L’Italia si prepara alla rivoluzione che può coinvolgere anche il futuro di Nicolò Zaniolo: il doppio affare collegato

Il futuro dell’Italia tutto da scrivere. La delusione Mondiale non passerà senza conseguenze. Probabile un addio di Roberto Mancini alla panchina azzurri con la Federcalcio che si sta muovendo già per il successore.

Una scelta che potrebbe avere conseguenze anche su ciò che farà Nicolò Zaniolo e avvicinarlo alla Juventus. Il calciatore è in scadenza nel 2024 con la Roma ma la trattativa per il rinnovo non è entrata nel vivo e l’interesse bianconero è noto. Per prenderlo la società bianconera vorrebbe spendere al massimo quaranta milioni di euro e l’affare appare possibile. Ad agevolarlo potrebbe esserci il nuovo commissario tecnico dell’Italia. Per ripartire Gravina sta pensando ad un ex campione del mondo che ha anche la Juventus nel suo passato. Si tratta di Fabio Cannavaro con il quale ci sarebbero stati già dei sondaggi, come rivelato da Calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, Cannavaro ‘regala’ Zaniolo

Con Cannavaro commissario tecnico, Nicolò Zaniolo potrebbe avere un ruolo centrale nella nuova Italia. Il suo trasferimento alla Juventus si inserirebbe anche in questo contesto con il tecnico della Nazionale che potrebbe contare dalla prossima stagione su un blocco bianconero in attacco: oltre a Zaniolo, ci sarebbe anche Chiesa come perno dell’Italia dei prossimi anni e mancherebbe soltanto l’attaccante centrale.

Una rivoluzione che avrebbe forti connotazioni bianconere. La Nazionale e Zaniolo aspettano di conoscere il futuro e con Cannavaro commissario tecnico potrebbero essere davvero uniti.