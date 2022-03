La Juventus perde di vista il sogno | Real e Psg la tagliano fuori

La Juventus potrebbe abbandonare il sogno visto il sorpasso di Real Madrid e Paris Saint-Germain

In vista del calciomercato estivo sono diversi i top player in scadenza di contratto. In Serie A negli ultimi giorni sono stati protagonisti Franck Kessié e Paulo Dybala, entrambi in scadenza. Il primo ha già firmato con il Barcellona, il secondo è ambito da tanti grandi club italiani ed europei.

Tra i grandi top player in scadenza c’è anche Paul Pogba che non rinnoverà con il Manchester United. Dopo il suo trasferimento dalla Juventus ai Red Devils nel 2016, sta per chiudersi il capitolo del francese con il club inglese. Il ‘Daily Mail’ ha sottolineato la volontà di Pogba di lasciare lo United e tra le possibili destinazioni non è escluso un romantico ritorno alla Juventus.

Real e Psg superano la Juventus per Pogba

La Juventus non ha mai smesso di credere nel ritorno a Torino di Pogba, soprattutto adesso che potrebbe prenderlo a parametro zero e alzare notevolmente il livello del centrocampo attuale, punto debole dei bianconeri da diversi anni. Vista la situazione del francese, però, adesso le big europee lo stanno monitorando e per i bianconeri la trattativa potrebbe farsi complicata.

In particolare Real Madrid e Paris Saint-Germain stanno monitorando da vicino Paul Pogba e potrebbe aprirsi un duello di mercato tra queste due grandi potenze che taglierebbe fuori dai giochi la Juventus. L’ingaggio che offrirebbe la ‘Vecchia Signora’ difficilmente potrebbe contrastare quello di Real e Psg e anche il giocatore potrebbe essere più orientato verso un nuovo club rispetto al ritorno alla Juve.