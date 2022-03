Kean regala il colpaccio ad Allegri: arriva gratis

La Juventus al centro di un clamoroso triangolo di calciomercato, in vista di giugno: la stella vola gratis da Allegri

La squadra di Massimiliano Allegri aspetta il ritorno dei nazionali, per proseguire nel lavoro che porterà la Juventus a sfidare l’Inter nel prossimo turno di Serie A. L’Allianz Stadium si prepara a vivere un Derby d’Italia infuocato e decisamente importante per quanto riguarda la corsa allo scudetto di bianconeri e nerazzurri, ma anche per Milan e Napoli. Dal calcio giocato al calciomercato, invece, la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di proseguire sulla via tracciata lo scorso gennaio con gli arrivi a Torino di Zakaria e Dusan Vlahovic.

Allegri non si accontenta e si aspetta rinforzi di assoluto spessore in vista della prossima stagione. Tra le priorità resta un nuovo attaccante, visto che Dybala lascerà a zero i bianconeri ed il futuro di Morata è ancora da valutare. Il portale spagnolo ‘Elgoldigital’ parla oggi, inoltre, di un’altra possibile uscita in attacco per la Juventus: quella di Moise Kean.

Juventus, addio Kean: Allegri pesca in Premier

Il sito iberico riferisce come il Siviglia sia ormai rassegnato a perdere Youssef En-Nesyri, corteggiatissimo in Premier League. A farsi avanti per il talento marocchino è l’Arsenal: la risposta del Siviglia toccherebbe in prima persona la Juventus. Monchi, infatti, ha messo in cima alla sua personalissima lista il nome di Kean. L’attaccante classe 2000 potrebbe essere riscattato dai bianconeri che poi lo cederebbero al club spagnolo.

E la Juventus? Il triangolo di mercato si chiuderebbe con Allegri pronto ad abbracciare Alexandre Lacazette che, si sa da tempo, non rinnoverà con l’Arsenal e potrebbe affiancare Vlahovic, Chiesa e Morata nello scacchiere tattico del tecnico toscano.

Il francese è un nome già accostato da mesi ai colori bianconeri: i piani per l’attacco della Juventus sono in divenire.