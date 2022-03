Dopo Dybala nuovo addio: vuole giocare nel Barcellona

Paulo Dybala è sempre ormai destinato su altri lidi: futuro in bilico per un altro bianconero, la sua richiesta all’agente

Rivoluzione vera e propria in casa Juventus: Paulo Dybala è pronto a dire addio alla Juventus al termine della stagione. Può partire anche un altro big.

La Juventus vuole tornare ai vertici del calcio italiano e internazionale. Dopo l’ormai addio di Dybala, anche Alvaro Morata sarebbe sul punto di dire addio al club bianconero. La sua voglia è quella di giocare nel Barcellona: già a gennaio è stato ad un passo dal club blaugrana che poi ha puntato su Aubameyang, arrivato dall’Arsenal nella sessione invernale di calciomercato.

Come svelato dall’account Twitter “Siempre Cules” e riportato da fichajes.net, il desiderio dell’attaccante spagnolo sarebbe quello di giocare sotto la gestione di Xavi. La Juventus dovrebbe sborsare circa 40 milioni di euro per il suo riscatto dall’Atletico Madrid: così l’intenzione della dirigenza italiana potrebbe essere un’altra lasciandolo così libero di accordarsi anche con un’altra compagine prestigiosa come quella del Barcellona.

Calciomercato, l’agente di Morata già al lavoro

Lo stesso agente dell’attaccante della Juventus, Juanma Lopez, potrebbe così riunirsi nuovamente con la dirigenza del Barcellona per offrire il suo assistito. Morata potrebbe essere un’alternativa importante per Xavi: il club blaugrana vorrebbe così tornare protagonista nel calcio che conta dopo che ha recuperato tanto terreno in questi mesi. Altro possibile addio in casa bianconera dopo quella di Dybala.