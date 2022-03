La Juve si ‘scontra’ con Allegri: la richiesta a sorpresa del tecnico

La Juventus prepara le mosse per la prossima stagione, per l’attacco Allegri gradisce un nome diverso da quello nei pensieri del club

Grandi manovre in preparazione per la Juventus per la prossima stagione. I bianconeri hanno avviato un rinnovamento della rosa che verrà proseguito nella sessione estiva di mercato, numerosi i nomi sul taccuino della dirigenza per rinforzare la squadra.

Nonostante il nuovo fallimento in Champions League, fiducia ad Allegri, per costruire un nuovo ciclo con pazienza, cercando di accontentare le richieste del tecnico. Il deficit di qualità rispetto alle migliori versioni della Juventus di questi anni è evidente, per cui bisognerà cercare elementi di spessore per far sì di rivedere una Vecchia Signora al top sia in Italia che in Europa. Proprio con l’allenatore livornese però sembrano esserci divergenze di vedute sul tipo di acquisti da effettuare.

Juventus, Allegri dice ‘no’ a Raspadori: ecco chi vuole

Per l’attacco, si è aperto il casting per il dopo Dybala, dopo la decisione di non rinnovare il contratto all’argentino. La ‘Joya’ dirà addio a zero al termine di questa stagione, va trovato un sostituto all’altezza. Tra i quadri dirigenziali piace, e molto, Giacomo Raspadori, il classe 2000 che con il Sassuolo sta crescendo vertiginosamente. Vicino alla doppia cifra (9 reti già segnate in campionato), l’attaccante ha molte richieste in giro per l’Italia e sembra pronto a esplodere diventando uno dei giocatori di riferimento anche in chiave Nazionale. Ma secondo Allegri, sarebbe ancora acerbo. L’allenatore vorrebbe un giocatore più ‘pronto’ per esprimersi ad alti livelli e così la sua richiesta sarebbe quella di volgersi ad un altro profilo. Sempre in casa Sassuolo, il suo pallino sarebbe Domenico Berardi, altrettanto in grande spolvero in questa stagione con 14 reti e 14 assist. Il calabrese, che anche nelle scorse annate ha messo insieme grandi numeri, potrebbe essere finalmente pronto per il salto in una big e tornare in orbita Juventus dopo la ‘rinuncia’ dei bianconeri di qualche anno fa.