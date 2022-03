Marotta prova il colpo a zero dai rivali: operazione ‘segreta’ dell’Inter

L’Inter di Beppe Marotta potrebbe mettere nel mirino il profilo di Alessio Romagnoli, difensore centrale e capitano del Milan, in scadenza di contratto al termine della stagione

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo il peggior momento della sua stagione.

I nerazzurri, dopo una crescita incredibile negli ultimi mesi del 2021, stanno affrontando un drastico calo di risultati ed entusiasmo che li ha portati addirittura a mettere a rischio il terzo posto insidiato dalla Juventus di Massimiliano Allegri che, al rientro dalla sosta per le nazionali, sfiderà proprio la Beneamata in quello che sarà un vero e proprio spareggio per chi dovrà rinunciare al sogno scudetto e chi invece potrà ancora crederci. Nel frattempo, il momento di pausa, è propedeutico all’Inter anche in vista della prossima estate di calciomercato. I nerazzurri sono a caccia di un difensore che possa garantire presenze e affidabilità considerando anche il possibile addio di Stefan de Vrij.

L’Inter, nella persona di Beppe Marotta, è quindi al lavoro per un difensore. I nomi alla ribalta sono quelli di Bremer, stella del Torino di Ivan Juric, Ginter, giocatore tedesco nel mirino anche del Bayern Monaco. Attenzione però ad una suggestione che arriva proprio dalla Serie A, una possibile operazione ‘segreta’ a fari spenti che avrebbe del clamoroso e porta al nome di Alessio Romagnoli, capitano del Milan di Stefano Pioli, acerrimo rivale proprio dell’Inter di Inzaghi.

Calciomercato Inter, al lavoro a fari spenti su Romagnoli

Il capitano del Milan è un profilo potenzialmente appetibile per una vecchia volpe del mercato come Marotta. Il giocatore è infatti in scadenza di contratto al termine della stagione e potrebbe non rinnovare con i rossoneri. Resta però la questione legata alla volontà di Romagnoli, l’ex Roma ha legato molto con il popolo del Milan e ha sempre dichiarato il suo tifo nei confronti della Lazio, squadra più accreditata per un arrivo in caso di addio al Diavolo.