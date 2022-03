Altra sconfitta per il Milan: ha detto sì al Barcellona

Il Milan continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato: affare saltato per il top player, volerà al Barcellona

Un’idea costante per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli: così il Milan è sempre molto attivo sul fronte calciomercato.

Come il Milan così anche la Juventus, sempre pronta a pescare in campo internazionale qualche big. Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport” il laterale brasiliano del Leeds, Raphinha, avrebbe già detto sì al Barcellona per una nuova avventura suggestiva in Spagna. Nelle ultime settimane sarebbe stato offerto anche alle big d’Italia, ma sulle sue tracce c’erano già da tempo Liverpool e Bayern Monaco.

Il club blaugrana avrebbe già presentato una prima offerta al Leeds United di circa 35 milioni di euro per strapparlo subito alla concorrenza. Così il suo agente, Deco, farà di tutto per portarlo al Camp Nou per cercare di scrivere la storia del prestigioso club spagnolo sotto la gestione Xavi.

Calciomercato, Raphinha si allontana dalla Serie A

Anche Juventus e Milan aveva pensato al laterale brasiliano per rinforzare il reparto offensivo. L’esplosione del classe 1996 è arrivata negli ultimi tempi con El Loco Bielsa, che l’ha messo al centro del suo progetto prima del suo esonero. Finora ha realizzato nove gol in Premier League con tre assist vincenti. Il Barcellona è così vicino ad un altro colpo di calciomercato in vista della prossima stagione di ripartenza con l’allenatore Xavi. Fin dal suo arrivo la compagine blaugrana è tornata a splendere con un ruolino di marcia incredibile sia in Liga che in Europa League.