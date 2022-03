Calciomercato Lazio, triplo colpo dalle big: Sarri esulta

La permanenza di Sarri a Roma è legata anche ad una campagna acquisti in linea coi dettami del tecnico: in arrivo un triplo colpo dalle big

Alle prese, fin dal suo arrivo nella Capitale, con l’annosa questione dell’indice di liquidità – che ha bloccao il mercato biancoceleste per mesi – Maurizio Sarri sta riflettendo sull’opportunità di restare alla guida della Lazio nelle stagioni a venire. Non è un mistero infatti che le divergenze di mercato con il ds Tare – esplose soprattutto nella sessione invernale di gennaio – abbiano creato malumore nel vulcanico allenatore toscano.

Come se non bastasse una campagna acquisti insoddisfacente, ci si sono messe anche le sempiterne voci su un possibile addio di Luis Alberto – già in rotta con Sarri – e soprattuttto di Milinkovic-Savic, il leader tecnico della squadra. All’orizzonte però potrebbero esserci dei nuovi arrivi che potrebbero convincere l’allenatore – peraltro messo in discussione dal suo stesso club – a restare. E con un rinnovato entusiasmo.

Calciomercato Lazio, triplo colpo a zero: Sarri gongola

Recepite le richieste del ‘Comandante’, ma con un occhio sempre vigile al bilancio, la dirigenza biancoceleste avrebbe trovato la soluzione: l’assalto a tre giocatori in scadenza di contratto provenienti dalle tre big del nostro calcio. Parliamo di Alessio Romagnoli, Federico Bernardeschi e Matìas Vecino. Per i profili in oggetto il contratto in scadenza a giugno coi rispettivi club non verrà quasi certamente rinnovato: l’occasione per la Lazio si fa dunque ghiotta.

Dei tre, l’uruguaiano dell’Inter è praticamente certo di lasciare i nerazzurri. Anche il difensore romano – tra l’altro tifoso laziale – non sembra addivenire ad un accordo col Milan. La posizione più in dubbio è quella legata all’esterno della Juve. Che comunque dovrà piegarsi ad un accordo al ribasso se vuole avere speranze di restare in bianconero. I tre possibili colpi hanno ovviamente già il gradimento di Sarri. Il tencico non vede l’oa di plasmare la sua squadra con giocatori finalmente funzionali al progetto.