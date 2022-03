La Juventus vuole il pacchetto completo: Cherubini ne prende due

La Juventus sta pensando a due obiettivi dalla Premier League. L’obiettivo è di prenderli entrambi in estate



Dopo gli acquisti di gennaio la Juventus non sembra intenzionata a fermarsi sul calciomercato. L’obiettivo è quello di continuare nella strada del rinnovamento e per farlo la dirigenza sta pensando a due profili di livello internazionale che militano in Premier League.

La squadra al centro del ciclone è sempre il Chelsea. L’attuale situazione blocca ogni movimento sia in entrata che in uscita, ma tutti i calciatori si stanno guardando attorno per essere preparati nel caso in cui la situazione si facesse molto grave.

I nomi sono quelli di Jorginho e di Emerson Palmieri, due calciatori italiani che potrebbero garantire un grosso salto di qualità alla Juventus. In entrambi i ruoli c’è un forte bisogno di acquisti: in mezzo i limiti tecnici si fanno sempre più rilevanti quando il livello di gioco cresce e un giocatore del calibro di Jorginho potrebbe aiutare non poco. Sulla corsia di sinistra, invece, Alex Sandro è lontano dai fasti del primo periodo bianconero e c’è una forte necessità di acquistare un esterno dal rendimento sicuro.

Asse Juventus-Chelsea, Arthur può essere la chiave

Nella doppia operazione Cherubini potrebbe pensare di inserire Arthur. Il centrocampista brasiliano, nonostante un periodo in crescita, è una spesa gravosa per le casse e il suo rendimento non è in linea con l’investimento fatto per lui.

Con una trattativa del genere la Juventus riuscirebbe ad evitare una minusvalenza con il cartellino di Arthur e, allo stesso tempo, riuscire a prendere due calciatori più funzionali al progetto limitando la spesa.

Il Chelsea, però, non sembra convintissimo dello scambio. Le prestazioni di Arthur, specie in Champions League, non sono di certo brillanti e sostituire un calciatore come Jorginho non è facile. Tutto, però, è rimandato ai prossimi mesi, quando verrà fatta maggiore chiarezza sulla situazione legata a Roman Abramovich.