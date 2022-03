E’ una Juventus da impazzire, scambio improvviso e colpo da sogno

E’ caccia aperta al dopo Dybala per la Juventus: la nuova idea arriva dalla Premier League e fa sognare Allegri

La caccia è aperta. Con il preannunciato addio a Dybala, la Juventus si prende i riflettori per il prossimo calciomercato estivo.

Dai bianconeri ci si attende il grande colpo in attacco, un calciatore in grado di far dimenticare la Joya e far fare un ulteriore salto di qualità alla formazione di Allegri. Un obiettivo che raggiungere è più facile a dirsi che a farsi anche perché giocatori del livello di Dybala costano e si trovano difficilmente sul mercato. Qualche occasione però potrebbe esserci ed a quelle guarda Cherubini per garantire un attaccante di livello internazionale alla Juventus.

Assodato che Salah sarebbe l’acquisto ideale per Allegri, ma anche che portarlo in Italia è tutt’altro che semplice, sempre dalla Premier League potrebbe arrivare un altro candidato a prendere il posto di Dybala in bianconero. Un altro affare tutt’altro che semplice da far andare in porto ma che accenderebbe l’entusiasmo dei sostenitori bianconeri.

Calciomercato Juventus, sogno Sterling: la pazza idea bianconera

E’ Raheem Sterling il nome che potrebbe far esplodere di entusiasmo il popolo bianconero. Il 27enne, legato al Manchester City fino al 2023, potrebbe rappresentare un’occasione per la Juventus anche se l’operazione si preannuncia tutt’altro che poco onerosa. Per abbassare l’esborso cash, i bianconeri potrebbero allettare Guardiola con l’inserimento del cartellino di Arthur.

Il brasiliano è un profilo di calciatore che piace al tecnico spagnolo e potrebbe rappresentare il nome giusto per tentare il Manchester City. Ovviamente oltre all’ex Barcellona, servirebbe un importante conguaglio economico. Sterling è stato pagato dai Citizens oltre sessanta milioni di euro nel 2015 ed ora, con il contratto in scadenza tra un anno, la sua valutazione potrebbe attestarsi tra i 40 e i 50 milioni di euro. La Juventus ci pensa: dalla Premier League non c’è soltanto Salah come post Dybala.