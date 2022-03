Dybala resta alla Juventus: l’annuncio a sorpresa

Il recente divorzio annunciato può essere subito smentito: annuncio inatteso sul futuro di Dybala

Un Derby d’Italia all’orizzonte che può significare tantissimo per la corsa scudetto che coinvolge Milan, Napoli, Inter ed in parte la Juventus. Proprio i bianconeri, con il big match contro i campioni d’Italia che andrà in scena dopo la sosta per le nazionali, devono fare i conti anche con il calciomercato. Una sessione, quella estiva, che vedrà diversi cambiamenti alla rosa allenata da Massimiliano Allegri. Uno dei casi controversi per quanto riguarda le possibili uscite, è quello legato a Paulo Dybala.

Il giornalista Mario Mattioli è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ per fare il punto in casa Juventus. In particolar modo, all’attenzione del giornalista è balzata proprio la situazione che riguarda Paulo Dybala. L’argentino, in scadenza il 30 giugno, è stato ufficialmente ‘scaricato’ dalla Juventus, viste le recenti dichiarazioni dell’ad Arrivabene sull’addio a zero a fine stagione della ‘Joya’.

Juventus, Dybala può davvero restare a Torino

Mattioli, però, non sembra così convinto e lancia una vera e propria bomba che riguarda il futuro dell’ex Palermo che, a sorpresa, potrebbe essere ancora a Torino alla corte di Massimiliano Allegri. “Occhio a Dybala, potrebbe anche rimanere dov’è“, esordisce Mattioli che poi giustifica la sua suggestione. “Avete visto chi è tornato tra i dirigenti alla Juventus? Calvo, è andato via otto anni fa per divergenze con il presidente Agnelli. Se si riappianano questi problemi, ben più gravi, vuoi che non si possa appianare anche quello con Dybala?”.

Un interrogativo lecito quello del giornalista che poi, rivela, una posizione da parte dell’attaccante argentino ormai nota da tempo: “Tra l’altro, il giocatore non vorrebbe andar via da Torino“.

Dybala in questa stagione ha collezionato 29 presenze, con 13 reti e 6 assist vincenti all’attivo tra campionato e coppe.