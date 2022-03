La Juventus dimentica Dybala e chiude: firmano in tre

L’era del post Dybala è già iniziata in casa Juve: ci si prepara al rinnovo di tre giocatori con la ‘spina’ legata ad un nazionale azzurro

Definito, con un finale sorprendente solo fino ad un certo punto, il futuro di Paulo Dybala – com’è noto, il giocatore non rinnoverà il suo contratto col club bianconero – la Juve si prepara a voltare pagina, rituffandosi sul mercato in entrata ma non solo.

Se infatti da una parte diventa stringente la necessità di mettere mano al reparto offensivo – si fa strada l’idea di una permanenza a sorpresa di Alvaro Morata – la dirigenza si appresta ad affrontare la questione dei rinnovi degli altri giocatori. Qualcosa che comunque, a prescindere dall’esito della trattativa Dybala, si sarebbe dovuta prima o poi definire. All’orizzonte spuntano tre probabili riconferme, più un caso potenzialmente spinoso che andrà affrontato a parte.

Calciomercato Juve, tre firme e un ‘caso’ in arrivo: la posizione di Bernardeschi

Portatore di uno stipendio pari a 4 milioni netti annui, Federico Bernardeschi è tra quei giocatori col contratto in scadenza a giugno 2022. Già cercato dal Milan e corteggiato da alcuni club di Premier nella scorsa sessione estiva di scambi, l’ex Fiorentina è in attesa di un confronto con la proprietà bianconera per definire il suo futuro. L’idea della dirigenza juventina sarebbe quella di proporre un accordo al ribasso. Se questo non verrà accettato, il calciatore arriverà a scadenza libero di trovarsi un’altra sistemazione.

Differente invece la questione legata al prolungamento di Juan Cuadrado, Mattia de Sciglio e Mattia Perin. Come riferito su Twitter dal giornalista Franco Leonetti, non ci dovrebbe esser alcun problema nel rinnovo del contratto dei tre giocatori. Già apprezzati da Allegri per la loro serietà e dedizione, i calciatori in oggetto faranno parte, con diverso peso specifico, della Juve del futuro. Perso – anche se non soprattutto per scelta – Dybala, il club spera che si possa risolvere almeno il nodo Federico Bernardeschi.