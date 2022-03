CMWEB | Allarme Dybala, adesso salta tutto

Dopo l’annuncio fatto dalla Juventus il futuro di Dybala resta un rebus. Una squadra, intanto, sembra voglia escludersi dalla corsa

La notizia è ormai cosa nota, a fine stagione la Juventus e Paulo Dybala prenderanno due strade diverse. Dopo un tira e molla che perdura da ormai due stagioni, i bianconeri hanno deciso di non accettare le condizioni contrattuali proposte e di lasciarlo partire a parametro zero.

“Non è più al centro del progetto” ha annunciato Arrivabene. I tanti infortuni e le esose richieste avanzate da Dybala sono probabilmente ciò che ha portato a questa decisione della dirigenza juventina. E proprio le faraoniche cifre che il numero dieci vorrebbe ottenere potrebbero escludere uno dei top club interessati.

Dybala, l’Atletico esce dalla corsa

Tra le squadre che hanno approcciato Dybala c’è l’Atletico Madrid di Simeone. I colchoneros sono alla ricerca di giocatori di qualità che possano risollevare le sorti del club dopo una stagione ricca di alti e bassi. Paulo Dybala, però, non sembra più essere una priorità.

Come raccolto da Calciomercatoweb.it, la Joya vorrebbe andare a percepire 10 milioni netti nella prossima stagione (bonus inclusi). Un investimento considerato eccessivo dagli spagnoli. L’Atletico non è disposto a sottostare alle richieste salariali dell’argentino e avrebbe accantonato quasi totalmente l’ipotesi di prenderlo a zero.

Inoltre sarà importante valutare il tetto ingaggi che imporrà la dirigenza per il prossimo anno. Anche per questo motivo, i Colchoneros non si sarebbero ancora mossi concretamente per prendere Dybala e la priorità è girata in direzione di altri calciatori offensivi.

Il futuro del numero dieci resta quindi un rebus. Bisognerà vedere se nel prossimo calciomercato ci sarà un club disposto ad investire fortemente su di lui e a porlo al centro del progetto. Difficilmente questa squadra sarà l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Alessio Lento