Colpaccio in attacco, il Milan è avvertito: Haaland decisivo

Il Milan guarda con grande interesse al colpo in attacco in vista della prossima stagione: decide tutto Haaland

La vittoria di misura contro il Cagliari lancia il Milan sempre più al primo posto, in attesa della partita di Serie A al ritorno dopo la sosta con il Bologna. I rossoneri vivono un buon momento e sperano nel possibile passo falso di Inter e Napoli, per provare la fuga già nella prossima giornata che presenterà il Derby d’Italia. Dal campo al calciomercato, la dirigenza di via Aldo Rossi pianifica le prossime mosse in vista dell’estate. Difesa, centrocampo e attacco subiranno non poche modifiche.

In particolar modo il reparto avanzato dei rossoneri vede ancora in scadenza Zlatan Ibrahimovic che, in caso di mancato rinnovo, saluterebbe Milanello il 30 giugno 2022. Ecco quindi che dei diversi nomi sulla lista di Maldini e Massara per l’anno prossimo, ben due rischiano di sfumare definitivamente. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘Blid‘, il Borussia Dortmund è pronto a dire addio ad Haaland.

Assalto al bomber: doppia beffa per il Milan

La ricerca di un degno erede del norvegese può però mettere i bastoni tra le ruote al Milan: dei quattro obiettivi dei gialloneri, ben due sono in cima alla lista di Maldini. Il primo è quello di Sebastien Haller, prodigioso attaccante protagonista con la maglia dell’Ajax in questa stagione e valutato circa 30-35 milioni. Sono fino ad ora 33 le reti, con 9 assist vincenti in 35 apparizioni tra campionato e coppe con i Lancieri: il Milan ci sta pensando da tempo ma il Borussia potrebbe superare il ‘Diavolo’.

Ad allontanarsi dalla Milano rossonera potrebbe essere anche Patrik Schick. L’ex romanista sta facendo faville con il Bayer Leverkusen, avendo già segnato 20 reti con 3 assist in 24 presenze stagionali. Il ceco è stato avvicinato a più riprese ai colori rossoneri: il suo futuro potrebbe continuare ad essere però ancora in Bundesliga, al Borussia Dortmund.

Una doppia possibile beffa all’orizzonte, per l’attacco del Milan: Haller e Schick tra i primissimi nomi nel mirino del club giallonero.