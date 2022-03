80 milioni per Milinkovic: Juve e Inter gelate

Il top player sarà il primo sacrificato per ristabilire il bilancio: ecco le pretendenti per giugno

La Lazio deve fare i conti con l’indice di liquidità e deve ristabilire un bilancio che al momento la vede in negativo di circa 28 milioni di euro. Il patron Claudio Lotito deve ristabilire la situazione societaria e per farlo sarà inevitabile un sacrificio a fine stagione.

Sono diversi i gioielli della Lazio chiacchierati in chiave calciomercato e ambiti da grandi club. Sicuramente non mancano i corteggiamenti per Luis Alberto e Ciro Immobile, ma il pezzo pregiato, il più ambito è senza dubbio Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo ogni estate è stato vicino al trasferimento, visti i tanti corteggiamenti soprattutto da parte della Juventus, ma anche dell’Inter.

La richiesta molto alta di Lotito ha, però, sempre frenato i club italiani. Come sottolineato da ‘Il Messaggero’, questa estate potrebbe essere quella giusta per l’addio di Milinkovic-Savic. Sul ‘Sergente’ non ci sono solo i club italiani ma anche top club europei.

Sogno Real, occhio a United e Psg per Milinkovic

Anche Manchester United e Paris Saint-Germain, infatti, hanno messo gli occhi su Milinkovic. In particolare alcuni emissari del Psg nei mesi scorsi hanno fatto raggiunto la Capitale per vedere da vicino il top player biancoceleste e avere un incontro ravvicinato col suo entourage. Un segnale che lascia presagire un prossimo passo del club francese. Il sogno del serbo, però, resta il Real Madrid che a giugno potrebbe piazzare un’offerta folle per battere la concorrenza.

Milinkovic-Savic sta disputando probabilmente la sua migliore stagione da quando è in Italia: 8 gol e 8 assist in campionato, con obiettivo doppia cifra in entrambe le voci. Numeri da top player che incentivano Lotito a non abbassare la richiesta che attualmente è di 80 milioni di euro, visto anche il contratto in vigore fino al 2024. Nonostante la Lazio abbia bisogno di incassare attraverso il sacrificio di un big, non intende svendere il suo gioiello. Di certo, però, la società bianco celeste sarà costretta all’apertura totale per la sua cessione.