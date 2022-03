L’Inter scarica il bomber: il Milan ringrazia e lo blocca

L’Inter scarta il bomber e favorisce l’inserimento del Milan che ha già piazzato l’offerta vincente

L’Inter ormai da mesi sta già seguendo diverse piste per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. L’età di Dzeko e Sanchez non permette di fare progetti a lungo termine con loro due, di conseguenza la dirigenza nerazzurra sta cercando un centravanti giovane.

Ovviamente è sempre caldissimo il nome di Gianluca Scamacca che sembra molto orientato a vestire la maglia dell’Inter dalla prossima stagione. Non mancano neppure le soluzioni estere e tra queste ci sarebbe anche una pista che porta a Divock Origi. Il 26enne belga, è in scadenza a giugno con il Liverpool e dopo essere sempre stato all’ombra di Manè, Salah e Firmino per diversi anni, vuole trovare un club che lo valorizzi e che gli dia continuità.

Per i tifosi del Liverpool rimarrà sempre l’eroe che decise la finale di Champions League contro i rivali del Tottenham, ma anche uno dei protagonisti della clamorosa rimonta contro il Barcellona. Adesso, però, nei piani di Origi c’è l’Italia ma con tutta probabilità la sua prossima destinazione non sarà l’Inter.

L’Inter scarta Origi: lo accoglie il Milan a parametro zero

Origi non si allontanerà molto, perché la sua prossima città potrebbe comunque essere Milano, ma sponda Milan. Secondo quanto riportato da ‘intelive.it’, l’Inter avrebbe scartato Origi dai suoi obiettivi di mercato. Il Milan ne approfitta e avrebbe già messo sul piatto 3.5 milioni di ingaggio a stagione per portarlo in rossonero.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, due settimane fa gli agenti di Origi sono stati a Casa Milan, chiedendo un contratto di 4,5 milioni netti l’anno. Ora sono in attesa di una chiamata da parte della dirigenza milanista che potrebbe salire a 4 per chiudere l’affare, con un contratto di quattro anni. Si avvicina il colpo a costo zero del Milan dal Liverpool.