Dybala all’Inter: la maxi offerta che spiazza tutti

Paulo Dybala dirà ufficialmente addio alla Juventus in estate: l’Inter alla finestra, ecco l’offerta che avvicina l’argentino

Un addio che il popolo bianconero, in buona parte, non ha affatto digerito. Dybala e la Juventus si saluteranno il prossimo 30 giugno, quando il contratto del talento argentino scadrà e la ‘Joya’ sarà libera di accasarsi a zero altrove. Niente nuovo accordo, strade che si dividono e la ‘Vecchia Signora’ decisa a creare un progetto che ruoti intorno a Dusan Vlahovic. Adesso, per quella che sarà la prossima squadra di Paulo Dybala da annunciare nel calciomercato estivo, c’è ancora tanto da decifrare.

L’Inter non si è nascosta, sogna la firma dell’ex Palermo con Marotta che non intende mollare la presa sul gioiello 28enne di Laguna Larga. A Dybala pensa da mesi anche il ‘Cholo’ Simeone, pronto a dare battaglia il numero 10 bianconero al termine dell’attuale stagione. A sorpresa, però, arriva una ricca offerta che può spiazzare tutti a giugno.

Futuro Dybala: super proposta, Inter ko

Ad irrompere nella corsa a Paulo Dybala sarebbe quindi il PSG di Al-Khelaifi, pronto ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Con Mbappè in partenza ed il futuro di Messi che torna in bilico, il nome della ‘Joya’ può essere uno dei pochi in grado di mantenere alto il livello per l’attacco dei parigini.

La proposta del PSG accontenterebbe Dybala: pronto un ricco contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2026, a 10 milioni di euro netti a stagione. La rivoluzione del PSG può quindi passare proprio dall’arrivo di Dybala a fine stagione.

L’argentino, quest’anno, tra campionato e coppe ha collezionato fino ad ora 29 presenze con 13 reti e 6 assist vincenti.