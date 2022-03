L’Inter rompe gli indugi: è appena arrivato l’annuncio UFFICIALE

L’Inter rompe gli indugi e dà l’annuncio ufficiale per la firma del calciatore: affare già formalizzato

L’Inter ha rotto gli indugi e formalizzato un accordo che era nell’aria da tempo. Nella settimana in cui la Juventus dice addio a Dybala, lasciato andare via a parametro zero, i nerazzurri mostrano di voler seguire un’altra strada.

Così, come ormai era noto da qualche settimana, è arrivato il comunicato ufficiale: Marcelo Brozovic ha firmato il rinnovo di contratto con la società lombarda fino al 30 giugno 2026. Altri quattro anni a San Siro per il centrocampista croato che ha scelto di continuare la sua avventura con il club meneghino.

Una scelta che arriva dopo mesi di trattative che in qualche frangente sembravano non dovessero portare alla fumata bianca. Invece la svolta è arrivata qualche settimana fa: l’Inter e Brozovic continueranno insieme fino al 2026, mettendo quindi fine a tutte le voci sul futuro del croato.

Inter, Brozovic ha rinnovato: le dichiarazioni del croato

Marcelo Brozovic ha rinnovato il contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2026. Grande soddisfazione è stata espressa dal centrocampista croato per l’accordo con la società nerazzurra. Sui canali ufficiali del club, Brozovic ha espresso così la sua gioia: “Sono contento, volevo fortemente il rinnovo e la società lo sapeva. Non ho mai voluto parlare con nessun altro club per rispetto dell’Inter e dei suoi tifosi. Ai miei agenti ho detto sempre che avrei parlato con altri club solo se l’Inter mi avesse detto che non avrebbe voluto prolungarmi il contratto”.

Così non è stato e per Brozovic è arrivato il rinnovo ed ora testa al campo: “Siamo determinati, vogliamo raggiungere nuovi traguardi importanti. Il nostro unico obiettivo è vincere e daremo tutto per vincere scudetto e coppa Italia”.