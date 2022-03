Vuole solo i bianconeri, arriva Dybala e lo manda alla Juventus

Uno degli storici obiettivi di mercato della Juventus si è offerto ai bianconeri: l’arrivo di Dybala può spingere il giocatore a Torino

Il mercato della Juventus, soprattutto dopo l’annuncio sul mancato rinnovo di Paulo Dybala, è sempre più in fermento. In special modo nel reparto offensivo, già rivoluzionato dall’arrivo, a gennaio, di Dusan Vlahovic. In attesa di definire il futuro di Alvaro Morata – che a questo punto potrebbe clamorosamente restare – si iniziano a valutare i possibii sostituti del giocatore argentino.

Tra i papabili, oltre ai sogni di mercato per i quali comunque non si perde mai la speranza, c’è un giocatore che può essere definito un pallino storico della società bianconera. Mai arrivato a Torino a causa del suo ingaggio stratosferico – nonchè per i suoi milionari trasferimenti da un club all’altro – ora il talento potrebbe approdare in Italia. Il possibile arrivo proprio della Joya nel club di appartenenza dell’esterno offensivo, spianerebbe la strada al giocatore. Che ora vuole la Juve.

Calciomercato Juve, Di Maria potrebbe arrivare grazie a…Dybala

Pur avendo, il PSG, diritto ad esercitare l’opzione di rinnovo di un ulteriore anno sul contratto in scadenza a giugno 2022 di Angel di Maria, il club parigino non lo eserciterà. Il giocatore preme per andar via, e gli stessi programmi di Al-Khelaifi non prevedono la permanenza del ‘Fideo’ nella squadra transalpina, anzi: c’è di più. Uno degli obiettivi del milionario presidente del PSG è proprio Paulo Dybala, in uscita dalla Juventus.

Sebbene al momento l’arrivo del fantasista argentino a Parigi non sia quotato come tra i più probabili, non bisogna sottovalutare la grande disponbilità economica del club francese. Se davvero Dybala approdasse a Parigi, a quel punto la strada per il matrimonio Juventus-Di Maria sarebbe spianata. Magari l’ex Real Madrid non sarebbe l’acquisto di punta sul fronte offensivo, ma un suo arrivo darebbe una dimensione internazionale ad un attacco che spesso, nelle occasioni europee, si è letteralmente smarrito.