Verratti carica la Nazionale e Donnarumma: “Non dimentichiamolo”

In vista del playoff per la qualificazione Mondiale, Marco Verratti carica la Nazionale italiana e Donnarumma dopo i recenti errori

Arriva il momento della verità per la Nazionale italiana. Dopo la vittoria di Euro 2020 sembrava impossibile vedere gli ‘Azzurri’ rischiare di non approdare al Mondiale in Qatar. Ma dopo il secondo posto nel girone di qualificazione l’Italia dovrà affrontare il playoff contro la Macedonia del Nord e la vincente tra Turchia e Portogallo.

In conferenza stampa Marco Verratti, centrocampista del PSG, afferma: “Dobbiamo essere fiduciosi, siamo abituati a giocare con questa pressione. Non possiamo permetterci di non andare al Mondiale. Molti ci temono, al PSG ci sono molti portoghesi e lo sanno. Rispetto all’eliminazione con la Svezia è cambiato il gruppo e l’allenatore. Mancini ci ha presi che eravamo distrutti e ci ha portati a vincere l’Europeo”.

Italia, Verratti consola Donnarumma: “Non dimentichiamo ciò che ha fatto durante l’Europeo”

Durante la conferenza stampa prepartita Marco Verratti ha voluto rincuorare anche il portiere della Nazionale italiana, e suo compagno al PSG, Gianluigi Donnarumma, che ultimamente ha fatto qualche errore, come quello in Champions League: “Non è giù di morale. Era dispiaciuto per l’errore contro il Real Madrid, ma Gigio è un ragazzo speciale e il giorno dopo era già al lavoro con entusiasmo. Non ci dimentichiamo di ciò che ha fatto durante l’Europeo, lui è uno dei migliori portieri al mondo”. Dunque l’ambiente azzurro è carico prima del playoff che deciderà se l’Italia andrà in Qatar o meno.