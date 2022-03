La Juventus ne vende un altro e si prende Raspadori

Non solo Dybala, ma la Juventus è pronta a dire addio ad un altro giocatore in estate: assalto totale a Raspadori

Un’altra vera e propria rivoluzione in casa Juventus: addio a Paulo Dybala, ma non solo. Pronta un’altra cessione per far posto all’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori.

Novità importanti in casa Juventus dopo l’addio a Paulo Dybala: il contratto del talentuoso giocatore argentino scadrà in estate e non ci sarà alcun rinnovo. Così il club bianconero potrebbe dire addio anche all’attaccante italiano, Moise Kean, che non si è imposto come avrebbe voluto Massimiliano Allegri. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, l’ex PSG è arrivato proprio nelle ultime ore di calciomercato per completare il reparto offensivo.

Con l’arrivo a gennaio di Dusan Vlahovic, lo spazio si è ridotto ulteriormente trovando un minutaggio minimo sotto la gestione di Allegri. In questo modo la Juventus potrebbe preparare l’assalto all’attaccante del Sassuolo, classe 2000, Giacomo Raspadori.

Calciomercato, rivoluzione nell’attacco della Juventus

Una stagione di passaggio per la Juventus, che sta trovando il giusto mix in vista del futuro. Prima Vlahovic e Zakaria, ora in estate in tanti saluteranno la compagine bianconera con un rinnovamento quasi totale. Dopo Dybala, ecco pronta la cessione di Moise Kean, che non farebbe più parte del progetto tecnico della Juventus. L’attaccante italiano, nativo di Asti, è pronto così a trovare una nuova sistemazione in vista della prossima stagione. L’obiettivo della Juve è quello di arrivare tra le prime quattro posizioni per un posto in Champions League.