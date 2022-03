Caos e addio, Juventus demolita: “Anomalo e inopportuno”

Un nuovo duro attacco alla Juventus, dopo le recenti scelta del club bianconero sul futuro di Dybala: le dichiarazioni

Il successo sulla Salernitana lascia la Juventus serena e ottimista per il futuro. Il quarto posto è decisamente alla portate dei bianconeri e, a otto giornate dalla fine della Serie A, gli uomini di Allegri si preparano per un forcing finale insidiando Inter, Napoli e Milan. Dopo la sosta per le nazionali, la ‘Vecchia Signora’ dovrà vedersela con i campioni d’Italia: il Derby d’Italia contro l’Inter può rappresentare uno spartiacque importante per chi sogna ancora lo scudetto.

Dal calcio giocato al calciomercato, il club torinese è già concentrato su quelle che saranno le operazioni da portare a termine tra pochi mesi. Un’estate bollente, tra entrate ed uscite, con la rosa di Allegri che rischia una vera e propria rivoluzione. In tal senso, uno dei big dell’allenatore toscano che saluterà sicuramente la Juventus a fine stagione è Paulo Dybala.

Juventus, Dybala se ne va: “Frasi lapidarie”

Su Twitter, il giornalista Paolo Paganini torna a parlare di Juventus ed in particolar modo delle ultime novità in casa bianconera. Al centro del discorso c’è Paulo Dybala ed il conclamato addio alla ‘Vecchia Signora’, al termine dell’attuale contratto in scadenza con la Juventus il 30 giugno 2022. Niente rinnovo, le strade si separeranno e Paganini, in tal senso, non ha risparmiato una pesante critica alla società di Andrea Agnelli che ha deciso di non rinnovare l’accordo per la ‘Joya’.

“Buongiorno. Con tutto il rispetto trovo però anomalo e inopportuno per una società di prestigio internazionale come la Juventus scaricare a marzo, non a giugno, con frasi lapidarie del tipo: “Non fai più parte del progetto”, un giocatore come Dybala”.

La Juventus, dunque, ha voltato pagina con una scelta che ha fatto e continuerà a far discutere: Dybala ha già le valigie pronte, virtualmente lontano da Torino.