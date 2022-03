Richiesta folle, la Juventus può perdere anche Chiesa

Dopo l’addio di Dybala, la Juve rischia di perdere un altro pezzo da novanta in attacco: scambio shock in vista con una big inglese

Com’era prevedibile immaginare, l‘addio di Paulo Dybala alla Juve sconvolgerà le strategie di mercato del club bianconero. Quella che fino a ieri pareva solo una possibilità, ora è realtà concreta: la Vecchia Signora dovrà rifarsi il look anche in attacco. Tutti coloro che avevano pensato che con l’arrivo di Dusan Vlahovic fosse stata riempita l’ultima casella del fronte offensivo, ora devono registrare le nuove movimentazioni di mercato. Che potrebbero significare anche rinunciare ad Alvaro Morata, la cui trattativa per l’acquisto definitivo non è certo tra le più semplici.

Ma c’è un altro attaccante bianconero, attualmente fermo ai box per infortunio, che potrebbe clamorosamente non far più parte della Juve del futuro. In teoria, considerando quanto sopra teorizzato, la posizione di Federico Chiesa dovrebbe essere più che salda. Sebbene ci sia da verificare in quali condizioni fische rientrerà il figlio d’arte, il disegno tecnico di Allegri – dopo qualche screzio iniziale con l’ex viola – sembra assolutamente includere l’attaccante azzurro. Già, sembra. Perchè la dirigenza bianconera potrebbe accettare uno scambio che avrebbe del clamoroso.

Calciomercato Juve, Allegri vuole Salah: Klopp risponde così

Le ultime indiscrezioni di mercato riferiscono di una Juve intenzionata a portare l’assalto a Mohamed Salah, il fuoriclasse del Liverpool già visto in Italia con le maglie di Fiorentina e Roma. La necessità di rimpiazzare un talento come Dybala avrebbe portato la dirigenza bianconera a fare uno sforzo economico extra pur di arrivare al top player egiziano. Come se non bastasse la difficoltà intrinseca ad un tale trattativa di acquisto, ci si è poi messa la richiesta del Liverpool a complicare il possibile colpo.

Il club inglese vorrebbe infatti chiedere proprio Federico Chiesa come contropartita per cedere la sua stella. La riflessione in casa Juventus sarebbe aperta: puntare su Salah, bomber di razza che potrebbe costituire una coppia da sogno con Vlahovic, o su Chiesa reduce da un lungo stop. E se i contrasti con Allegri proseguissero? E se il giocatore non tornasse più quello di una volta? Tutte considerazioni aperte, che avranno una risposta solo nei prossimi mesi.