Allegri pesca in Inghilterra: occasione per liberarsi di un flop

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Gabriel, difensore centrale dell’Arsenal, club interessato da tempo ad Arthur, centrocampista brasiliano

La Juventus di Massimiliano Allegri è arrivata al momento più importante della sua stagione.

I bianconeri, dopo la cocente eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Villarreal di Unai Emery, si sono rilanciati nel campionato italiano di Serie A con la pesante vittoria in casa contro la Salernitana di Davide Nicola. La Vecchia Signora, nonostante una prestazione non brillantissima, si è avvicinata ulteriormente all’Inter di Simone Inzaghi, bloccata sul pareggio con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Un momentaccio per la Beneamata a differenza di quello della Juventus che al rientro dalla sosta per le nazionali sfiderà proprio l’Inter in quello che sarà un derby d’Italia esplosivo all’Allianz Stadium.

La Juventus, nonostante la rimonta, continua ad avere delle enormi lacune all’interno dell’organico che cercherà di colmare nella prossima estate di calciomercato. Ad esempio in difesa, sarà interessante capire quale sarà il futuro di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, esperti difensori centrali che hanno però centellinato le loro presenze a causa di alcuni infortuni. In quest’ottica, la Vecchia Signora potrebbe sondare il terreno in casa Arsenal per il profilo di Gabriel, giovane difensore brasiliano dei Gunners.

Calciomercato Juventus, non solo Gabriel: intreccio con l’Arsenal

Gabriel, valutato circa 25 milioni di euro, è un titolare dei Gunners che si stanno rilanciando in Premier League e, attualmente, sono a caccia di un posto nella prossima fase a gironi di Champions League. Il club londinese nel frattempo segue da tempo il profilo di Arthur, centrocampista anch’egli brasiliano che alla Juventus non sta facendo benissimo. Le due potenziali operazioni sono difficilmente collegabili, ma un’eventuale cessione dell’ex Barcellona all’Arsenal potrebbe dare uno slancio alla Juventus proprio nell’affare Gabriel.