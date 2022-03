“Non c’entra nulla”. Pesante bocciatura sul colpo estivo

Si infiamma il calciomercato con le notizie su Dybala e Kessié: ecco il parere dell’opinionista

Ieri il calciomercato italiano è stato acceso da due notizie dal grande peso specifico. La prima riguarda la Juventus e in particolare la fine del matrimonio con Paulo Dybala che non rinnoverà e sarà libero a parametro zero da giugno.

La seconda riguarda il Milan, in particolare Franck Kessié che ha scelto la sua prossima destinazione e ha già firmato il nuovo contratto con il Barcellona. Due notizie che cambiano completamente gli scenari di mercato in vista della prossima sessione estiva. In merito a Dybala si è espresso molto chiaramente e in maniera netta l’ex portiere e ora opinionista, Nando Orsi, a ‘Radio Radio’.

“Grande giocatore tecnicamente. Dybala è tecnico ma è fine a se stesso. Non trascina la squadra, i tre anni con Ronaldo forse lo hanno un po’ intristito. Non solo alla Juve, ma in generale penso che non sia un giocatore che ti cambi la partita o la stagione. Bravo, ma qualcosa manca. I tifosi della Juve non si strapperanno i capelli”.

“Dybala? non ti cambia le partite, Kessié non c’entra col Barcellona”

Nando Orsi si è espresso anche sul trasferimento di Kessié al Barcellona e anche nei confronti dell’ivoriano non si è risparmiato: “Kessie col Barcellona che c’entra! In questo momento in cui il Barça sta tornando al tiki taka. Forse il Milan ci perde, ma nemmeno tanto, il Barça di sicuro non ci guadagna. Lo vedevo di più all’Atletico Madrid. Il Milan ha fatto benssimo a respingere le richieste anche se i giocatori sono importanti”.