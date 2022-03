UFFICIALE Inter: salta la Nazionale causa Covid

Altra tegola in casa Inter. Un giocatore è risultato positivo al Covid. Non partirà con la Nazionale

Continua il momento negativo dell’Inter. La formazione allenata da Simone Inzaghi ha raccolto soltanto tre pareggi nelle ultime quattro gare, permettendo a Milan e Napoli di aumentare il gap. Niente è ancora deciso, mancano all’appello otto giornate – recupero con il Bologna incluso – per cercare di recuperare i sei punti di distacco dai rossoneri. Intanto, la società ha annunciato un caso di positività al Covid.

Per l’Inter, non poteva arrivare in un momento migliore la sosta nazionali. I sei punti raccolti nelle ultime cinque gare, hanno evidenziato le difficoltà dell’undici di Inzaghi. Dopo la pausa, i nerazzurri sono attesi dal derby d’Italia con la Juventus, ora indietro di quattro lunghezze. Un appuntamento decisivo, per ritornare a gareggiare per lo scudetto e allo stesso tempo, evitare un tracollo generale. Il mister nerazzurro, spera di avere a disposizione anche Lautaro Martinez, risultato positivo al Covid. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

Inter, Lautaro Martinez positivo al Covid: la nota ufficiale della società

“FC Internazionale Milano comunica che Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di domenica prima della partenza per l’Argentina, dove sono in programma gli impegni con la propria nazionale. Il giocatore – conclude il club – seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.