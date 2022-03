Il gol non basta, Dybala ancora nel mirino: la richiesta è chiara

La Juventus non vuole fermarsi più in campionato: l’obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions, il consiglio a Dybala

Sarà un rush finale entusiasmante per le big d’Italia con la Juventus che è tornata protagonista per le prime posizioni: ora il big match contro l’Inter dopo la pausa Nazionale.

La compagine bianconera, guidata da Massimiliano Allegri, ha superato con disinvoltura la Salernitana grazie alle reti di Dybala e Vlahovic. Dopo la cocente eliminazione in Champions League, la Juventus è tornata protagonista in Serie A recuperando altri punti sull’Inter che si è fermata a San Siro sull’1-1 contro la Fiorentina. Ora il big match all’Allianz Stadium proprio contro i nerazzurri per avvicinarsi sempre di più: l’Inter, inoltre, dovrà recuperare una sfida contro il Bologna rinviata per casi Covid.

Juventus, Dybala deve fare molto di più

Così è tornato protagonista Paulo Dybala con la rete in apertura. Lo stesso giornalista Fabio Ravezzani ha espresso il suo punto di vista sul profilo Twitter: “La Juve gioca una buona partita e vince facile. Non capisco i mugugni degli esteti. 21 punti nelle ultime 9 partite sono ottimo bottino. I problemi c’erano prima”. Infine, sul talentuoso attaccante argentino ha consigliato: “Dybala bello e utile, ma il fenomeno deve farlo contro le grandi avversarie nei match che contano”. Ora il suo futuro va deciso in tempi brevi anche con la possibilità di dire addio alla compagine bianconera. La dirigenza torinese ha rinviato più volte l’incontro con il suo agente: la sua decisione è in arrivo con l’idea anche di liberarsi a parametro zero per una nuova avventura suggestiva della sua carriera.