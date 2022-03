Offerta pazzesca, cento milioni: colpo Lautaro Martinez in Serie A

La situazione finanziaria dell’Inter potrebbe spingere all’addio Lautaro Martinez. Un’offerta in Serie A potrebbe smuovere le acque



Dopo un periodo buio, Lautaro Martinez è tornato al gol contro la Salernitana. L’Inter, però, non è riuscita a dare continuità ed ha impattato in casa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, perdendo terreno nei confronti di Milan e Napoli.

Lautaro, intanto, potrebbe ritrovarsi al centro di una clamorosa trattativa. Il bomber argentino ha molte richieste dall’estero, ma potrebbe nascere un trasferimento pazzo in Italia, dove andrebbe a ritrovare una sua vecchia conoscenza.

Il Napoli, infatti, potrebbe pensare di cedere Osimhen se dovesse arrivare un’offerta da almeno 100 milioni di euro. Tra le pretendenti c’è sicuramente il Newcastle, che ci aveva provato già a gennaio per lui. Ma stando a quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ Osimhen avrebbe anche altri estimatori in Premier League. Ci sono Arsenal, Tottenham e Manchester United su di lui, in pratica tutte le big inglesi, che per un motivo o per l’altro necessitano di rinforzi in attacco.

Napoli, c’è Lautaro Martinez per il dopo Osimhen

Se questa cifra dovesse arrivare, uno dei prediletti di Spalletti sarebbe proprio Lautaro Martinez. Il tecnico ha già allenato il Toro di Bahia Blanca all’Inter e sarebbe felice di ritrovarlo in maglia azzurra. A questo va aggiunto la situazione finanziaria non idilliaca dei nerazzurri, che potrebbe facilitare la possibilità di una cessione importante per risanare le casse.

Un attaccante argentino come Lautaro farebbe sicuramente sognare i tifosi del Napoli, specie per la sua grinta e la fame di gol. Cambierebbero sicuramente le caratteristiche offensive, ma Spalletti potrebbe riuscire a trovare una quadra che garantisca gol e vittorie anche con Lautaro Martienez.

Al momento si tratta di una semplice suggestione legata al calciomercato estivo. Napoli e Inter nel frattempo continuano a giocarsi lo Scudetto, poi a giugno dal campo si passerà alle trattative.