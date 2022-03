Altro che Origi, Leao porta il top player: scambio da urlo

Rafael Leao ha conquistato anche la convocazione col Portogallo per le sfide play off per il Mondiale in Qatar

Il talentuoso giocatore portoghese, Rafael Leao, è cresciuto nel rendimento costante attirando così gli interessi delle big d’Europa. Inoltre, l’attaccante del Milan è stato convocato dalla Nazionale portoghese per le sfide play off in vista del Mondiale in Qatar.

Nel mirino del Milan è apparso il nome di Divock Origi, attaccante del Liverpool, pronto a dire addio ai Reds per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera. In estate potrebbe liberarsi a parametro zero e la società aveva pensato proprio al profilo dell’attaccante belga, che ha messo a segno soltanto un gol in Premier League.

Così Rafael Leao potrebbe essere la chiave per arrivare all’attaccante brasiliano del Liverpool, Firmino. In passato lo stesso talento portoghese è stato paragonato da Stefano Pioli a Thierry Henry: così potrebbe trovare la consacrazione definitiva in Premier League sotto la gestione di Klopp. Un’operazione più tanti cash per essere decisivo in ottica futura.

Calciomercato, Leao nel mirino dei top club d’Europa

Una stagione da incorniciare per il classe 1999. Lo stesso giocatore portoghese è pronto così a scoprire da vicino le offerte delle big d’Europa in vista del futuro. Nel frattempo il Milan se lo coccola per arrivare così anche ad operazioni interessanti per la prossima stagione. Rafael Leao è diventato più costante nel rendimento con tanti gol ed assist vincenti ai propri compagni. Adesso è concentrato sugli impegni della Nazionale portoghese con le sfide play off per il Mondiale in Qatar: potrebbe anche sfidare l’Italia se dovessero vincere entrambi la prima partita.