Soldi e scambio da 40 milioni: è stufo, pronto per la Juventus

In casa Juventus si punta a rinforzare il centrocampo, che soprattutto dal punto di vista della qualità necessità di innesti freschi. Idea di scambio con la Lazio

Cercasi qualità a centrocampo per la Juventus che continua ad avere nella mediana i problemi principali da risolvere in vista della prossima stagione. Ad ora il centrocampo bianconero è anche falcidiato dagli infortuni ed è limitato nelle scelte, ma in linea di massima la prossima estate servirà qualcosa in più per modificare lo schieramento tattico di Massimiliano Allegri. L’idea giusta potrebbe anche arrivare dalla Serie A, dove c’è un big che potrebbe essere arrivato alle battute finali di una gloriosa avventura.

Si tratta di Luis Alberto, spesso accostato a Juventus, Inter e Milan nei mesi scorsi per motivazioni diverse. Il fantasista spagnolo conferirebbe chiaramente quel salto di qualità che serve alla mediana di Allegri, offrendo al contempo sia un’ottima gestione palla che capacità di dribbling abbinate a discrete doti realizzative e straordinarie da assist man. Un centrocampista completo che non ha visto scoccare la scintilla con Sarri.

Calciomercato Juventus, Luis Alberto punta a cambiare aria: idea di scambio con la Lazio

Il derby perso in malo modo contro la Roma ieri pomeriggio potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso: Luis Alberto potrebbe infatti salutare la Lazio a fine anno per una nuova avventura in lotta per traguardi importanti, vista anche la convivenza con Sarri che potrebbe spingerlo a chiedere l’addio in estate. A quasi 30 anni arriverebbe l’ultima grande chance della carriera, con la Juventus che potrebbe tornare alla carica per dare quella qualità ed imprevedibilità che manca ad un reparto povero in questo senso.

Luis Alberto sta vivendo una stagione leggermente al di sotto delle sue straordinarie capacità, anche a causa di alcune incompatibilità tattiche con lo schieramento di Sarri, in particolare nei primi mesi di questa annata. Il prezzo non è dei più accessibili vista una valutazione di almeno 40 milioni di euro, ma la dirigenza bianconera, qualora volesse affondare realmente il colpo potrebbe far conto su un discreto parco di possibili contropartite tecniche. Una su tutte che potrebbe far gola a Lotito per abbassare i costi di Luis Alberto in uno scambio, potrebbe essere Nicolò Rovella, talento juventino in prestito al Genoa e che tornerà alla base in estate per essere rivalutato in attesa di capire il suo destino. Così facendo Sarri avrebbe a disposizione un centrocampista più giovane ed incline ai suoi compiti tattici.