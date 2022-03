La Juventus ne manda via un altro: la scelta è stata fatta

Per la Juventus si prospetta un altro addio a fine stagione: i bianconeri alzano la posta, fissato il prezzo per la cessione

Dybala via e non solo. Per la Juventus l’anno che verrà vedrà una rosa profondamente diversa rispetto a quella di questa stagione.

Oggi è arrivata la fumata nera per il rinnovo della Joya: l’argentino, salvo sorprese, il prossimo anno vestirà un’altra maglia, dicendo addio gratis ai bianconeri. L’ex Palermo però rischia di non essere l’unico addio eccellente nel calciomercato estivo.

Dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, altre operazioni saranno portate a termine in estate. Dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo, in tutti i reparti sono previsti operazioni in entrata e uscita. Tra quest’ultimi possiamo inserire quella di Arthur. Il centrocampista brasiliano, nonostante nelle ultime partite – complice anche le tante assenze – abbia avuto molto spazio, potrebbe essere ceduto a fine stagione. In particolare l’ex Barcellona ha ammirato in Premier League dove l’Arsenal ha provato a prenderlo a gennaio. A fine stagione però l’assalto potrebbe arrivare da un altro club inglese.

Calciomercato Juventus, la richiesta per Arthur

Arthur via è un’ipotesi tutt’altro che improbabile. Il centrocampista brasiliano ha diversi estimatori, soprattutto in Premier League ed è proprio dall’Inghilterra che potrebbe arrivare la proposta giusta.

In particolare su Arthur ci sarebbe il ricco Newcastle, pronto ad acquistare il calciatore alla riapertura della campagna trasferimenti. La Juventus è pronta a cedere Arthur ma solo a determinate condizioni. La prima riguarda la formula del trasferimento: i bianconeri sono pronti a cedere Arthur al Newcastle ma – considerata la ricca proprietà – soltanto a titolo definitivo e non in prestito.

La seconda riguarda l’aspetto economico. Dopo averlo pagato 82 milioni (compresi 10 di bonus) la società italiana potrebbe farlo partire soltanto davanti ad una proposta cash da 55-60 milioni di euro.