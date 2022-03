Gattuso subito all’Inter: ecco come stanno le cose

Le ultime notizie sull’Inter parlano di un possibile esonero a breve di mister Simone Inzaghi e dell’arrivo di Gattuso: ecco la verità

Il periodo che sta attraversando l’Inter è tutt’altro che felice. Siamo in un momento cruciale per quanto riguarda la lotta scudetto e si pensava che la squadra di Simone Inzaghi potesse tornare a macinare punti in campionato dopo l’eliminazione in Champions League. Ma il campo, fino ad ora, sta raccontando un’altra storia.

I nerazzurri, infatti, hanno collezionato due pareggi consecutivi contro Torino e Fiorentina (coi granata peraltro è arrivato nei minuti di recupero del secondo tempo). Ingannevole il 5-0 rifilato alla Salernitana qualche settimana fa, che aveva spinto a credere a una netta ripresa del gruppo in termini di prestazioni. Inutile nascondere la testa sotto la sabbia: la situazione della ‘Beneamata’ non può che destare preoccupazione. Dzeko e compagni sono stati sempre considerati come i favoriti assoluti per la vittoria del principale trofeo Nazionale, ora invece devono perfino difendersi dalla pressione della nemica Juventus quarta. Al rientro dalla sosta andrà in scena il derby d’Italia, uno scontro che si prospetta assolutamente decisivo per le sorti di entrambe. Intanto è evidente come stiano aumentando sensibilmente le perplessità dell’ambiente sul lavoro svolto da Inzaghi.

Inter, Gattuso subito al posto di Inzaghi: ecco la verità

La posizione del tecnico piacentino, inevitabilmente, è meno solida rispetto a qualche tempo fa. Sui social, Twitter in particolare, ha cominciato a circolare una notizia clamorosa, riguardante la presunta scelta da parte dell’Inter di dare vita durante la sosta ad un ribaltone in panchina per prendere successivamente Gattuso. L’ex centrocampista è ancora senza panchina dopo la brusca separazione dalla Fiorentina e attende l’occasione giusta per rimettersi in pista.

Stando a quanto si apprende da ‘Interlive.it’, però, abbiamo a che fare con una gigantesca fake news. Il club lombardo non ha alcuna intenzione di esonerare mister Inzaghi, il quale ha un altro anno di contratto (ed è già stato bozzato un discorso per il rinnovo). La squadra ad oggi è in corsa per due obiettivi e potenzialmente può portarsi a casa ben due trofei. I problemi nella rosa ci sono e Marotta e Ausilio faranno le loro valutazioni più approfondite a giochi fatti.