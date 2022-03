Rissa a fine partita, calciatore ferito da un cellulare

Una gara ricca di tensione conclusasi con il centrocampista rimasto ferito dai tifosi e costretto alla sostituzione

Una partita sentitissima quella che rappresenta il derby, nel mondo del calcio. A livello globale, infatti, gare del genere regalano il più delle volte grande spettacolo ma non solo. Non ha fatto eccezione Internacional-Gremio, match valido per l’andata della semifinale del campionato Gaucho, che ha visto un episodio davvero brutto. Lo riporta ‘Goal.com’ che racconta come, al termine della sentitissima gara vinta 0-3 dagli ospiti, la tensione tra i tifosi di casa sia salita alle stelle.

Giornata di festa quella vissuta dal Gremio, rovinata tuttavia da un gesto assolutamente da condannare dopo i festeggiamenti per il terzo gol firmato su calcio di rigore da Diego Souza, quando mancava poco meno di mezzora al fischio finale. La reazione dei tifosi dell’Internacional ha dato vita ad un increscioso episodio: ecco la ricostruzione.

Internacional-Gremio, Lucas Silva ferito: ecco cos’è successo

Diego Souza va dal dischetto, 0-3 e match definitivamente blindato. L’esultanza dei calciatori del Gremio si interrompe visto che Lucas Silva viene colpito da un telefono lanciato dagli spalti, tra gli altri oggetti volati in campo, con l’ex Real Madrid centrato in pieno volto. Un brutto taglio nei pressi della bocca per il centrocampista che, nonostante le cure dello staff medico, ha dovuto poi lasciare il campo rimpiazzato da Gabriel Silva.