Milan, non solo Luis Alberto: il piano B è in casa Roma

Il Milan punta a uno dei big della Serie A, ovvero Luis Alberto: il piano B invece porterebbe in casa Roma, su un big di Mourinho

Fuga Milan nella corsa scudetto, che con la vittoria contro il Cagliari manda a meno sei l’Inter, se pur con una partita in meno, e tiene a meno tre il Napoli. Nel frattempo i rossoneri pianificano il prossimo calciomercato estivo, tornando all’assalto di un big di Serie A.

I rossoneri infatti continuano a seguire con interesse Luis Alberto, centrocampista della Lazio che dopo un periodo difficile con Sarri è riuscito ad adattarsi bene agli schemi del nuovo mister. Arrivare a lui però non sarà facile, vista la caratura del calciatore. Così il piano B del Milan potrebbe essere nell’altra sponda del Tevere, ovvero in casa Roma.

Milan, Luis Alberto ma non solo: Mkhitaryan è il piano B

Il Milan pensa già a come poter rinforzare la propria rosa e continua a osservare con interesse in casa Lazio, mettendo nel mirino Luis Alberto. Arrivare allo spagnolo però non sarà semplicissimo, così il piano B dei rossoneri potrebbe essere un calciatore in scadenza con la Roma, ovvero Henrik Mkhitaryan.

L’armeno infatti a giugno vedrà scadere il proprio contratto con i giallorossi, così potrebbe diventare un obiettivo low cost per il Milan, poiché potrebbe prenderlo a parametro zero. Dunque due obiettivi nella capitale per un Milan che punta sempre più in alto.