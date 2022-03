No secco: la Juventus esulta e va all’assalto del gioiello

La Juventus può accelerare per uno dei grandi colpi nei piani per la prossima estate: la bocciatura fa godere Allegri

Archiviato il match contro la Salernitana, per la Juventus è il momento delle riflessioni. Dal campo che vedrà dopo la sosta il big match di campionato con l’Inter, al calciomercato estivo. Pochi mesi e la rosa di Massimiliano Allegri potrebbe registrare numerosi cambiamenti, alcuni sostanziali. I profili che interessanto alla ‘Vecchia Signora’ per il 2022/23 sono ormai noti da tempo e andranno a puntellare il gruppo di Allegri in ogni reparto.

Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, in casa Barcellona si studia ormai da tempo un colpo sulla corsia mancina di difesa. Il portale sottolinea come Josè Gaya resti la prima scelta anche se da mesi, un nome caldo è quello di Alejandro Grimaldo. Il terzino portoghese, in forza al Benfica e sotto contratto fino al 30 giugno 2023, sogna da tempo il ritorno in Catalogna.

Addio Barcellona, la Juventus si fionda su Grimaldo

Un’ipotesi che, stando a quanto riferito, difficilmente si concretizzerà. Grimaldo piace tanto alla Juventus mentre i vertici del Barcellona non sarebbero pienamente convinti dal suo ritorno dopo la cessione, per 1,5 milioni, nell’inverno 2015. Un profilo difficile da disciplinare, secondo l’area tecnica del club di Laporta, con il Barcellona che dunque concentrerà le sue attenzioni altrove.

Ecco quindi che da questo punto di vista potrebbe approfittarne la Juventus, a caccia di un degno erede di Alex Sandro e che tallonta Grimaldo da diverso tempo. Sono 41 le presenze tra campionato e coppe con la società lusitana, con 6 reti e 8 assist vincenti all’attivo per Grimaldo.

Allegri spera dunque che si possa trovare in tempi brevi un accordo con il Benfica per l’approdo del 26enne terzino mancino la prossima estate: il Barcellona si è già ritirato dalla corsa al grande ex.