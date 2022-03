Zidane alla Juve ‘libera’ Allegri per la grande rivale: scenario clamoroso

Ennesima frenata in campionato dell’Inter. Il piano B di Marotta in caso di disfatta di Simone Inzaghi

L’Inter non riesce più a vincere in campionato. Quella che sembrava la cavalcata verso il secondo scudetto consecutivo, è diventata una discesa verso il terzo posto in classifica. Nella migliore delle ipotesi, vincendo il recupero con il Bologna, l’undici di Inzaghi si troverebbe a tre punti di distacco dal Milan capolista.

Non è ancora detta l’ultima parola, pertanto, l’ex allenatore della Lazio, proverà ad approfittare della sosta per i playoff della nazionale, per ricompattare l’ambiente e cercare di recuperare terreno nelle ultime nove giornate di Serie A.

La situazione in casa Inter, potrebbe allo stesso tempo peggiorare. Nelle ultime cinque partite, i nerazzurri hanno perso in casa contro il Sassuolo e pareggiato con Genoa, Torino e Fiorentina. L’unica vittoria, il 5-0 sulla Salernitana, non ha impedito a Napoli e Milan portarsi rispettivamente a +3 e +6 in classifica. Pertanto, Marotta potrebbe pensare ad un clamoroso cambio in panchina, qualora le cose continuassero a peggiorare.

Inter, ipotesi Allegri per il dopo Inzaghi: lo scenario

Il sostituto ideale è Massimiliano Allegri, rimasto in buoni rapporti con Beppe Marotta, suo direttore alla Juventus. Il ‘valzer degli allenatori’ potrebbe cominciare con l’arrivo di Zidane sulla panchina bianconera. A quel punto, l’Inter avrebbe la strada spianata per riportare il tecnico livornese a Milano, stavolta sponda nerazzurra.

Molto dipenderà dal finale di stagione, sia dell’Inter che della Juventus. Simone Inzaghi cercherà di risalire in classifica, mentre Allegri dovrà consolidare il quarto posto. Entrambi inoltre, potrebbero sfidarsi nella finale di Coppa Italia.