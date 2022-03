Marotta questa volta esagera, ne arrivano tre gratis

L’Inter dà spettacolo sul mercato: tris di acquisti per Marotta che non spende neanche un euro, che affare

Uno, due, tre: Marotta dimostra di saper contare e farlo bene. L’Inter ha pronto l’assalto estivo a tre calciatori con un possibile triplo colpo gratis che rappresenterebbe un vero capolavoro tecnico ed economici.

Non è un segreto che la formazione di Inzaghi abbia bisogno di facce nuove per affrontare al meglio la prossima stagione. Il grande limite palesato soprattutto in queste ultime settimane da parte dei nerazzurri è la panchina corta o comunque non all’altezza dei titolari. Non lo è in difesa, dove dietro il trio formato da Bastoni, de Vrij e Skriniar c’è il solo Ranocchia o gli ‘adattati’ Darmian, Dimarco e D’Ambrosio. Non è lo a centrocampo, dove manca soprattutto un calciatore in grado di sostituire Brozovic. E non lo è neanche in attacco dove Correa ha avuto diversi infortuni e Sanchez non si è dimostrato sempre all’altezza. Difesa, centrocampo e attacco, Marotta ha pronto almeno un colpo per reparto e la strategia potrebbe far felice anche Zhang.

Calciomercato Inter, triplo colpo a zero

Unire le esigenze tecniche con quelle di bilancio è la missione che Suning ha dato a Marotta e Ausilio. L’estate scorsa l’Inter ha dovuto accettare l’addio di Hakimi e Lukaku, nella prossima non è escluso qualche altra cessione eccellente. In entrata però Marotta ha dimostrato di saper ricavare tanto anche spendendo poco e la dimostrazione potrebbe esserci tra qualche mese. Una tripla operazione a zero che sarebbe il ‘sogno’ di qualsiasi presidente.

In difesa il nome da segnare in rosso è quello di Ginter, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach e desideroso di affrontare una nuova sfida. L’Inter potrebbe offrirgliela, dopo averlo seguito a lungo nei mesi scorsi. Spesso accostato ai nerazzurri anche Corentin Tolisso, nel mirino anche della Juventus: il centrocampista francese difficilmente rinnoverà con il Bayern Monaco e rappresenterebbe l’innesto ideale nella mediana di Inzaghi.

Come ideale sarebbe il profilo di Origi per l’attaccante nerazzurro. Il belga è in uscita dal Liverpool. Anche lui con il contratto in scadenza, sarebbe un’alternativa perfetta per la coppia Dzeko-Lautaro. L’Inter potrebbe anticipare il Milan andando così a dare un elemento positivo in più ad un’operazione che già così sarebbe davvero importante.