Addio Dybala, arriva Salah: la Juve fa sul serio

La Juventus non vuole fermarsi proprio sul più bello: pronto il colpo Salah in caso di addio di Paulo Dybala, l’indiscrezione

La dirigenza bianconera continua a monitorare il fronte calciomercato per nuovi innesti di assoluto valore in vista del futuro.

Come svelato dal giornalista Momblano sul suo profilo Twitter, la Juventus ha chiesto informazioni su Momo Salah, attaccante egiziano del Liverpool. In caso di addio di Paulo Dybala, la dirigenza bianconera potrebbe mettere a segno un nuovo colpo in attacco dopo l’arrivo a gennaio di Dusan Vlahovic.

Una vera e propria rivoluzione per la compagine bianconera, che è stata eliminata in Champions League dal Villarreal. La voglia di riscatto della Juventus è tanta con la volontà di essere protagonista in vista del futuro.

Calciomercato Juventus, rivoluzione in estate: suggestione Salah

Il contratto del campione egiziano è in scadenza nel giugno 2023 con il Liverpool: così in estate potrebbe arrivare anche la cessione. Sulle sue tracce ci sarebbero i top club d’Europa, tra cui Barcellona e Real Madrid, ma la Juventus continua ad essere protagonista monitorando con costanza la situazione dei top player. In questa stagione con i “Reds” ha collezionato 36 presenze con 28 gol all’attivo e 10 assist vincenti ai propri compagni. Una suggestione in vista del futuro per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Salah è il fiore all’occhiello del Liverpool con la consacrazione nel corso degli anni. Dalla Fiorentina alla Roma con il trasferimento super in Premier League: l’egiziano potrebbe tornare così in Serie A.