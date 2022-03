Juventus, salta tutto: Conte soffia il primo obiettivo

Sfuma Renan Lodi per la Juventus: è l’ex ds bianconero Fabio Paratici a soffiare il talentino brasiliano alla Vecchia Signora

Niente Renan Lodi per la Juventus: Fabio Paratici vira con decisione sul terzino spagnolo in vista dell’imminente passaggio di Sergio Reguilón dal Tottenham del dirigente italiano al Barcellona.

La Juventus potrebbe vedersi costretta a dover dire addio al sogno Renan Lodi. Il terzino brasiliano classe ’98, di proprietà dell’Atletico Madrid, è da tempo nel mirino del club bianconero, a caccia di un nuovo laterale mancino in vista della prossima stagione. Un obiettivo che potrebbe sfumare a causa di… Fabio Paratici. L’ex dirigente bianconero, infatti, potrebbe portare al Tottenham il terzino verdeoro che piace alla Juventus come successore di Alex Sandro.

Il club londinese infatti potrebbe dare una decisa accelerata per arrivare al classe ’98 in vista del possibile addio di Sergio Reguilón Rodríguez, classe ’96 spagnolo che gioca nello stesso ruolo di Renan Lodi. Il calciatore iberico potrebbe tornare in patria, dove ad attenderlo c’è il Barcellona: ecco perché gli Spurs potrebbero tentare l’assalto decisivo già prima dell’estate, beffando la Juventus nella corsa al talentino brasiliano, già da tempo nelle mire del club di Agnelli.

Paratici soffia Renan Lodi alla Juventus

Pagato poco più di 20 milioni di euro nell’estate del 2019, oggi Renan Lodi potrebbe lasciare l’Atletico Madrid per una cifra di poco superiore a quella versata nelle casse dell’Athletico Paranaense per portarlo in Europa. Una spesa che la Juventus potrebbe sostenere, dovendo però fare i conti con la forte concorrenza del Tottenham.

Gli Spurs, infatti, sono già al lavoro per sostituire il partente Sergio Reguilón Rodríguez, già promesso sposo del Barcellona. Ecco perché Fabio Paratici, uomo-mercato del club londinese, potrebbe andare con decisione sul laterale brasiliano classe ’98, di fatto soffiandolo alla sua ex squadra che potrebbe dover virare su altri obiettivi per la corsia mancina di difesa.