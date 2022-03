Terra bruciata in casa Juventus: “Deve provarci il Napoli”

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione: può andar via, grana in casa bianconera. Tutta la verità sul futuro

Novità importanti in vista del futuro per la Juventus, che dovrà ricomporre i pezzi dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Paulo Dybala è sempre più vicino all’addio. Lo stesso attaccante argentino sarebbe sul punto di andare via dalla Juventus con il contratto in scadenza. Non ci sarebbe l’incontro con la dirigenza bianconera: inoltre, ci sarebbe stato anche un piccolo scontro con Massimiliano Allegri come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”.

Sulle tracce della “Joya” c’è l’ex dirigente bianconero, Beppe Marotta, che lo vorrebbe portare all’Inter per una nuova avventura da urlo della sua carriera. Dopo l’exploit al Palermo, la Juventus ha puntato tutto sulle sue qualità, ma l’arrivo di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera gli ha fatto perdere centralità nel progetto bianconero.

Calciomercato Juventus, l’idea sul futuro di Dybala

Così sul suo profilo Twitter lo stesso giornalista Momblano ha svelato il suo punto di vista: “Marotta ritiene di aver bloccato Dybala, il quale percepisce terra bruciata in casa #Juve. Mi stupisco non ci provi De Laurentiis: al suo posto avrei mille buoni motivi per pensarci seriamente e con qualche chance”. Con l’addio di Insigne la società partenopea è pronta a trovare un sostituto all’altezza. Dybala è stato vicinissimo al Napoli prima del suo trasferimento alla Juventus con i contatti costanti con l’allora presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, che poi scelse il club bianconero per cedere il suo talento.