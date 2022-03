“Mancanza totale e Dybala-Inter”: doppio annuncio in diretta

Paulo Dybala dovrà prendere una decisione in tempi brevi per quanto riguarda il suo futuro. L’annuncio sull’argentino

Una mossa a sorpresa per il futuro di Paulo Dybala: il talentuoso giocatore argentino potrebbe dire addio, problemi in casa bianconera.

L’eliminazione in Champions brucia ancora tanto per la Juventus, che ora penserà totalmente alla Serie A per rientrare tra le prime quattro posizioni. La crescita della compagine bianconera è stata costante ed ora Allegri continua a sognare la scalata in classifica.

Tornerà a disposizione anche in campionato il talentuoso attaccante argentino, Paulo Dybala. Così il giornalista Tony Damascelli ha svelato il suo punto di vista ai microfoni di Radio Radio: “La situazione in casa Juventus è abbastanza nebbiosa nella quale si sente la mancanza totale della dirigenza”. Poi ha aggiunto: “Dybala è convocato e disponibile per domani, la Nazionale argentina non l’ha chiamato”.

Calciomercato Juventus, c’è già l’offerta per Dybala

Così il giornalista Damascelli ha voluto dire la sua in vista del futuro dell’attaccante argentino: “Che cosa accade, chi lo prende oggi? L’Inter deve stare attenta a come spende i soldi. Se lui ha già un’offerta dei nerazzurri, è inutile che vada a sentire cosa ha da dire la Juve”. Il suo futuro resta in bilico: tra pochi giorni si conoscerà la sua scelta definitiva dopo il tira e molla con la società bianconera. Infine, la Juventus non intende più trattare con l’agente Antun come rivelato da Sport Mediaset visto che non avrebbe i requisiti FIFA adatti per rappresentare l’attaccante argentino.